Palermo: incendio in una ditta di gestione dei rifiuti

Alle 4:30 di questa notte un incendio è divampato in una ditta che si occupa della gestione di rifiuti nel comune di Termini Imerese (Palermo). Il rogo ha interessato un’area a cielo libero dove erano stoccati rifiuti ingombranti in materiale plastico e materassi. Coinvolto anche un macchinario utilizzato dall’azienda per il trattamento degli stessi rifiuti.

Nella sede della LVS group, in contrada Canne Masche, quattro diverse squadre del Comando dei vigili del fuoco di Palermo. Sono state necessarie alcune ore di lavoro per estinguere l’incendio, tutt’ora sono in corso le operazione di smassamento dei materiali coinvolti per consentire la completa estinzione di tutti i focolai. Terminate le operazioni si procederà a valutare le possibili cause del rogo. Sul posto sono presenti anche i carabinieri di Termini Imerese.

