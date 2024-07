Nuovo ospedale della Piana, Mattiani: “auspichiamo inizio lavori entro il 2024”

StrettoWeb

Dopo la comunicazione della data di inizio lavori di inizio lavori delle Case delle Comunità e degli Ospedali della Comunità, il Consigliere Regionale Mattiani continua a mantenere alta l’attenzione anche sull’altra grande infrastruttura sanitaria attesa da oltre 15 anni, il Nuovo Ospedale della Piana: “Auspichiamo e ci auguriamo di poter iniziare i lavori di costruzione del Nuovo Ospedale della Piana entro la fine dell’anno. Non abbiamo una data precisa, ma stiamo lavorando in maniera costante e direi quotidiana, affinché questo grande sogno possa realizzarsi nel più breve tempo possibile. Siamo consapevoli dei grandi ritardi accumulati nel passato, ma non possiamo fermarci a pensare a quello che è stato, non abbiamo il tempo. Vi è la necessità di far fronte ad una insufficiente offerta sanitaria nella Piana di Gioia Tauro. Ce la faremo ad iniziare i lavori entro il 31.12.2024? Dopo il disastro che abbiamo trovato, siamo ripartiti da zero. Di parole ne abbiamo sentite troppe, ma noi ci siamo posti degli obiettivi e il nostro augurio è quello di riuscirci.”.

Sullo stato dell’iter il Consigliere Mattiani fornisce ulteriori dettagli:

“La Regione Calabria sta facendo un grande lavoro e vi assicuro che si tratta di un impegno che ci vede pienamente consapevoli delle priorità di questa Regione. In primis il nostro Presidente Roberto Occhiuto che, per come ha avuto modo di ricordare nel corso dell’ultimo Consiglio Regionale, si sta assumendo delle grandissime responsabilità. Non va dimenticato che il nostro Presidente per far fronte alle spese necessarie all’aggiornamento del Piano Economico e Finanziario non ha esitato a rimodulare le risorse disponibili ex art. 20, riuscendo, a trovare e destinare con due distinti DCA, tutte le risorse disponibili ai tre grandi ospedali che prima del nostro Governo regionale erano presenti soltanto sulla carta: quello di Palmi, quello della Sibaritide e quello di Vibo Valentia. Le risorse, quindi, sono state già individuate e destinate. Va aggiunto, che per quanto riguarda l’Ospedale della Piana anche il procedimento di verifica del progetto definitivo si è concluso positivamente con attestazione di conformità”.

In conclusione: “Stiamo arrivando al momento che abbiamo atteso da tempo e lo stiamo facendo con grande senso di responsabilità, senza proclami e con forte senso di responsabilità. Continuiamo a lavorare con ottimismo e impegno e, per come ho sempre sostenuto, continuando ad informare costantemente e correttamente i calabresi su quanto si sta facendo. Questo è fondamentale, perché una materia così delicata come la sanità che tanta sofferenza ingloba in sé, non può lasciare spazio a facili strumentalizzazioni”.

