Orrore nella notte: decapita il fratello e getta la testa dal balcone

Un efferato omicidio di cui, ancora, non sono state rese note le cause: è quanto avvenuto nella tarda serata di ieri in Campania, a Pannarano in provincia di Benevento. Benito, un uomo di 59 anni, ha approfittato del fatto che il fratello Annibale, di anni 70, dormisse per avvicinarsi e commettere il terribile gesto. Dapprima lo ha sgozzato, poi lo ha letteralmente decapitato e, preso dall’ira, ha gettato la testa dal balcone della loro abitazione.

Dopo aver ucciso il fratello Annibale, l’assassino in evidente stato confusionale e di alterazione, si è recato da un vicino di casa chiedendogli di allertare i carabinieri. Giunti sul posto, i militari hanno arrestato Benito e lo hanno condotto in carcere a Benevento dove, al termine dell’interrogatorio da parte del magistrato di turno, l’uomo ha ammesso la sua responsabilità.

