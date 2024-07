Occhiuto pretende chiarezza: “in Calabria più di mille infermieri inidonei al lavoro” | VIDEO

StrettoWeb

“Nella nostra regione abbiamo più di mille infermieri inidonei a svolgere il loro lavoro. Vengono pagati ma non lavorano perchè hanno portato certificati nel corso degli anni, sono stati giudicati inabili al lavoro da parte dei medici”. E’ quanto ha affermato il presidente della Regione Calabria e commissario alla sanità, Roberto Occhiuto, in un video pubblicato sulla sua pagina Facebook. “L’ho scoperto – prosegue – quando ho fatto il piano delle assunzioni per le aziende sanitarie e ospedaliere: ho chiesto alle aziende quanto personale potessero e dovessero assumere e mi hanno detto che potevamo assumere solo sette infermieri perchè mille non potevano lavorare perchè avevano portato questi certificati medici”.

“Se c’è una inidoneità determinata da una patologia che impedisce il lavoro a questi infermieri, benissimo. Ma quando in alcune aziende vedo che c’è una percentuale di inabili quattro o cinque volte più alta rispetto alla media nazionale non è giusto perchè i calabresi che vanno negli ospedali non trovano l’infermiere, che è pagato nell’azienda ospedaliera”, conclude Occhiuto.

