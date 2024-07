Nuove rotte Ryanair in Calabria, Cannizzaro: “la Calabria vola sempre più in alto”

StrettoWeb

“Da ottobre in Calabria ci saranno ALTRI 2 AEREI DI BASE (uno a Reggio e uno a Lamezia) e 15 NUOVE ROTTE suddivise tra Crotone, Lamezia e Reggio. Con l’addio all’addizionale municipale per le compagnie aeree, sancita grazie ad un nostro emendamento, Ryanair ha deciso di moltiplicare gli investimenti, come da impegni assunti col Presidente Roberto Occhiuto che ha svolto un lavoro straordinario per arrivare a questi risultati. Dalla stagione invernale dunque saranno in totale 29 le tratte da/per la nostra regione. E dato che ogni promessa è debito… Ecco le 7 nuove rotte di Reggio Calabria: Londra, Parigi, Bruxelles, Francoforte, Katowice, Milano Malpensa, Pisa. Thanks Eddie! Welcome back in Calabria”. E’ questo il post pubblicato su facebook dall’Onorevole Francesco Cannizzaro.

