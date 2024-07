Nino Germanà e Gea Nuccio si sono sposati: “è il coronamento del nostro sogno”

StrettoWeb

Il senatore messinese della Lega Nino Germanà si è sposato sabato 6 luglio a Taormina. Germanà ha coronato il sogno d’amore con la giornalista Gea Nuccio dopo anni di convivenza e un bimbo nato il 28 aprile del 2020. Tramite un post su facebook il senatore ha affermato: “E’ proprio in questi casi che ti rendi conto quanto la vita possa essere sorprendente. Quando dai tutto per scontato e ti fai prendere dai ritmi frenetici della quotidianità, ecco, in quel preciso istante arriva qualcosa che sfugge dal tuo controllo. Si chiama amore, e quando c’è vince su tutto. Solo allora ti rendi conto che quando c’è l’amore riesci a superare tutti gli ostacoli. Proprio per questi motivi abbiamo deciso di sposarci dopo anni di convivenza e un bimbo meraviglioso, perché per noi è stato il coronamento di un sogno e il raggiungimento di un traguardo in un percorso spesso non facile”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.