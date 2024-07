Neonato muore al parto, la mamma chiedeva da ore il cesareo: nuova bufera sull’Ospedale di Polistena

StrettoWeb

Ancora una tragedia nella sanità calabrese. Quello che doveva essere un momento di gioia per due genitori di Taurianova, in provincia di Reggio Calabria, si è invece trasformato in un momento di tragedia. Un neonato è deceduto a Polistena. Il fatto è accaduto nella notte tra sabato e domenica presso il reparto di ginecologia.

Dalle prime ricostruzioni sembrerebbe che la partoriente, infermiera di professione, dopo circa 20 ore di travaglio, avrebbe più volte chiesto che le venisse praticato il parto cesareo e ad accorgersi che qualcosa non andava sarebbe stata la donna che, dopo aver parto, prendendo il bambino in braccio si è resa conto che il piccolo non dava segni di vita.

Il padre del piccolo ha presentato denuncia ai carabinieri e alla Polizia che hanno avviato i primi accertamenti per fare luce sulle cause del decesso.

