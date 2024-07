Nasce il movimento giovanile di Forza Italia Villese

StrettoWeb

In data 8 luglio, alla presenza del Coordinatore cittadino di Forza Italia Villa San Giovanni Daniele Siclari, del Coordinatore regionale giovani di Forza Italia Calabria Federico Milia, dei consiglieri di minoranza iscritti al partito di Forza Italia Villa San Giovanni, dell’ex Sindaco di Villa San Giovanni Giovanni Siclari, un gruppo di ragazzi rappresentati da Salvatore Infantino si è riunito al fine di discutere della costituzione di un movimento giovanile forzista villese. È emersa la voglia degli appartenenti al gruppo giovani di indentificarsi con la famiglia di Forza Italia, primo partito in provincia di Reggio di Calabria e in particolar modo nella città di Villa San Giovanni, soprattutto grazie al prezioso lavoro del Coordinatore regionale On. Francesco Cannizzaro.

Daniele Siclari, Federico Milia e Salvatore Infantino promettono che l’evento sarà solo il primo di una lunga serie di incontri dedicato ai giovani villesi. L’obiettivo è la costituzione di un movimento giovanile che possa essere da supporto al Partito e al gruppo consiliare. L’entusiasmo e la volontà di collaborazione sarà, senza dubbio, una forza per il Partito e per la città tutta.

