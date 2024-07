Myenergy Viola, altra firma importante: arriva Efe Idiaru

StrettoWeb

Nuovo innesto per la Myenergy Viola Reggio Calabria in vista della prossima stagione. Efe Idiaru, guardia, classe 1997, di origine nigeriana ma con passaporto italiano, ha raggiunto con la Viola un accordo biennale. Cestista fulmineo, dalle significative doti atletiche e notevole fisicità, Efe è in grado di difendere a tutto campo e dare offensivamente il proprio contributo.

Idiaru, nato a Padova ha giocato cinque stagioni consecutive a Corato e nella stagione 23/24 prima a Monopoli con la White Whise e successivamente a Lucera. Coach Cadeo conosce bene le doti atletiche e tecniche di Efe e lo considero una pedina utilissima allo scacchiere neroarancio, nell’ottica della costruzione di un roster che avrà l’obiettivo di essere protagonista del prossimo campionato di B Interregionale.

Le dichiarazioni di Efe: “mi piace moltissimo il progetto in costruzione, sono felice di poter essere un giocatore della Viola, ho sentito parlare di Reggio Calabria, conto molto sui tifosi neroarancio, un sesto uomo in campo fondamentale. Ci divertiremo, dateci fiducia, non ve ne pentirete“.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.