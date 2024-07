“MoveMe”, lettera del presidente Pergolizzi al sindaco Basile

StrettoWeb

Il presidente del Consiglio comunale Nello Pergolizzi scrive al sindaco Federico Basile e per conoscenza al presidente di ATM Messina, Giuseppe Campagna, chiedendo il rinnovo dell’iniziativa per abbonamenti agevolati “MoveMe”.

“Scrivo per esprimere il mio sincero apprezzamento – si legge nel documento – riguardo all’innovativa iniziativa ‘MoveMe’ portata avanti dalla Sua amministrazione in collaborazione con la nostra Società di trasporti ATM, alla quale hanno aderito una larghissima parte dei nostri concittadini e che sarebbe opportuno riproporre. L’iniziativa realizzata grazie al progetto dell’Unione Europea PON Metro Messina ha permesso ai nostri concittadini di muoversi a prezzo agevolato per un anno intero all’interno della città e ha contribuito a ridurre le emissioni inquinanti. Tuttavia, alla sua scadenza, non sarà possibile trovare la necessaria copertura finanziaria per il rinnovo e per nuove richieste di abbonamenti alle condizioni precedenti, in mancanza di ulteriori finanziamenti extra bilancio. Per quanto sopra, Le chiedo di assumere tutte le iniziative opportune, anche attraverso lo stanziamento di risorse dal nostro bilancio comunale, finalizzate a consentire il rinnovo e la presentazione di nuove richieste degli abbonamenti ‘MoveMe’ a prezzi calmierati, rispetto a quelli di mercato”, conclude il presidente Pergolizzi.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.