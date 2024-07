I MID diventano “stanza”: nasce a Corigliano-Rossano l’Ambrosia Room & Apartment

StrettoWeb

I Marcatori Identitari Distintivi (MID) della Calabria extra-ordinaria possono e devono diventare strumenti formidabili per stimolare e condividere con l’ospite esperienze turistiche autentiche e competitive. Parte da Corigliano-Rossano e con questo spirito il primo esperimento regionale di un’impresa turistico-ricettiva tematizzata sui MID. L’obiettivo è non soltanto quello di riuscire a attrarre ed a accogliere con servizi di qualità viaggiatori sempre più esigenti.

C’è di più. Si ambisce ad offrire al visitatore l’opportunità di scoprire, tutt’attorno al pernottamento con diversi comfort e valori aggiunti, una

Calabria ancora oggi inedita ed inesplorata, capace quindi di incuriosire, di emozionare e di generare passaparola positivo e ritorno.

I MID in mano a 3 giovani imprenditori locali

A poco più di un anno dal deposito della mappatura ufficiale dei MID alla Fondazione Calabria Film Commission, protagonisti di questa novità assoluta nel panorama calabrese e che si ispira alla missione costitutiva (fondata sui MID) del progetto Calabria Straordinaria della Regione Calabria, è un gruppo di giovani imprenditori sotto i 35 anni del territorio (i fratelli e cugini Ambrosio), da oltre un decennio interpreti affermati di pionieristiche iniziative imprenditoriali, commerciali, turistiche e di intrattenimento.

Ovviamente, tutte di successo: dallo Sporting Cafè a Le Monde, dal Goccia Visionnaire al Guru, passando da altre importanti discoteche, al Riva, da La Gintoneria al Republic Lounge Bar, fino all’Ambra Cafè e al bar tabacchi Il Cacciatore.

Ambrosia Room & Apartment: diversificare e distinguersi

Ambrosia Room & Apartment: è, questo, il nome della nuova struttura ricettiva di Corigliano-Rossano che nasce al Lido Sant’Angelo, porta d’ingresso alla storica area marittima di Rossano che conserva ancora con la Torre Stellata i resti del Fondaco, uno dei più importanti centri doganali e fulcri dell’economia marittima calabrese e meridionale dei secoli scorsi.

La nuova impresa di accoglienza col sorriso prende corpo, inoltre, in uno degli immobili danneggiati nell’alluvione dell’agosto 2015, acquistato, riqualificato e ri-funzionalizzato appunto in chiave ricettiva di qualità e non a caso agganciata a doppio filo alla forza magnetica ed economica dell’identità.

La presentazione con l’assessore Gianluca Gallo

La prima iniziativa regionale di impresa ricettiva declinata sui MID della Calabria non ordinaria, che inaugura di fatto la linea MID I START UP, sarà presentata alle ore 17 di domani, giovedì 11 luglio, nella Sala degli Specchi del Castello Ducale, nel centro storico di Corigliano, nel corso di una conferenza stampa dal titolo: I Marcatori Identitari Distintivi come esperienza turistica competitiva.

Coordinati da Lenin Montesanto, Program Manager della Cabina di Regia del progetto MID della Regione Calabria; interverranno anche Natalino Chiarello, presidente dell’Associazione Commercianti (ACOM); il Management di Ambrosia Room & Apartment; l’architetto Francesca Felice, responsabile formazione della Montesanto Sas ed ideatrice in esclusiva ed una tantum per Ambrosia Room & Apartment della linea Mid Pop Design; il Management della Fabbrica Tessile

Bossio di Calopezzati, l’assessore comunale all’economia circolare Francesco Madeo e dell’assessore regionale all’agricoltura Gianluca Gallo.

No, non è un hotel; non è un bed and breakfast; non è un affittacamere, né una casa vacanze. 8 camere e 2 appartamenti con giardino attrezzato con barbecue, doccia ed ingresso indipendente, è

un nuovo format di ospitalità, innovativo ed attento all’ambiente.

Una struttura ricettiva tra identità e svolta “green”

Barriere architettoniche zero fotovoltaico, carica elettrica per auto, ascensore e stanze ad hoc per persone con disabilità, pannelli fonoassorbenti, tende oscuranti. Sono, queste, alcune delle speciali dotazioni della struttura nella quale ogni stanza è stata battezzata in omaggio ad uno degli 11 Marcatori Identitari Distintivi selezionati.

C’è il Codex Purpureus Rossanensis (Il più antico manoscritto greco sulla vita di Cristo); la più antica miniatura de L’Ultima Cena (Tavola V del Codex Purpureus Rossanensis: un unicum per valore storico e artistico); Palatino (il Calligrafo di Rossano più celebre del Rinascimento ed il carattere informatico, a lui dedicato, tra i più usati al mondo); c’è Luigi Lilio da Cirò (l’inventore dell’attuale Calendario Gregoriano usato nel mondo).

C’è il Pathirion (lo Scriptorium più ricco ed importante del Sud normanno); il Teorema di Pitagora (elaborato nella Scuola Italica a Kroton circa 2500 anni fa); Francesco da Paola (il Santo che più si è distinto in ambito diplomatico); Nilo da Rossano (l’ultimo Santo prima dello scisma della Chiesa tra Oriente e Occidente); Sybaris (la Capitale magnogreca del lusso in cui nacque il brevetto, per una ricetta gastronomica); e c’è Epeo (il costruttore del celeberrimo Cavallo di Troia e seppellito con la sua ascia nell’Alto Jonio cosentino).

Battesimo per la linea Mid Pop Design

L’esperimento della linea Mid Pop Design, che re-intrepreta liberamente in chiave pop art 11 dei 100 Marcatori Identitari Distintivi censiti nella mappatura ufficiale regionale, ambisce appunto a disseminare ed a popolarizzare anche in chiave turistico-esperienziale, quindi all’interno ma anche e soprattutto all’esterno della regione, quegli elementi del patrimonio immateriale e materiale della nostra terra, che abbiamo solo noi nel mondo (per questo MID), trasformandoli in strumenti diffusi e più fruibili della nostra storia e dell’appeal sconosciuto dei nostri territori.

Incorporati e rievocati anche in prodotti di uso comune, i MID riletti simpaticamente in chiave pop non soltanto stimolano la riappropriazione leggera della propria storia da parte degli stessi calabresi spesso viziati da oicofobia acuta, ma suggeriscono nuove interpretazioni di sviluppo commerciale, turistico ed

economico circolare.

Tra mare e MID: la collaborazione con Martucci

In questa ottica sarà presentata, con una catwalking in partnership con Martucci, anche la prima Collezione Mare tematizzata sui MID, disegnata in esclusiva per Ambrosia Room & Apartment ideata e disegnata dall’architetto Felice, realizzata artigianalmente dalla Fabbrica Tessile Bossio di Calopezzati e acquistabile presso la struttura oppure online.

In principio, la formazione con Yes I Start Up Calabria

Nella mitologia greca il cibo degli dei Ambrosia (nel brand Ambrosia Room & Apartment) richiama il cognome dei suoi giovani imprenditori e rappresenta una delle oltre 900 attività d’impresa che, seguita in questo caso dalla Montesanto Sas tra i soggetti attuatori YISU Calabria e finanziata con Io resto al Sud, nascono dal Corso di formazione e di accompagnamento all’autoimpiego Yes I Start Up Calabria, un modello nazionale ed europeo promosso dalla Regione Calabria con l’Ente Nazionale per il Microcredito.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.