Mettici il logo! #ItsInYourHands: l’ONU-UNICRI partecipa al Mandela Day di Reggio Calabria

L’iniziativa Mettici il logo! #ItsInYourHands promosso da Urbana APS e CSI comitato Reggio Calabria svoltasi in occasione del Nelson Mandela International Day è stata un’importante giornata di incontro e di costruzione di uno spazio attivo di idee e azioni concrete! Ogni anno il 18 luglio si celebra il Nelson Mandela International Day, in onore dell’ex Presidente sudafricano e attivista per i diritti umani Nelson Mandela. Questa giornata è un momento per ricordare l’impatto che Mandela ha avuto nella lotta contro l’apartheid e per la giustizia sociale in tutto il mondo.

Le diverse realtà nazionali e internazionali che hanno aderito dedicheranno 67 minuti ad una buona azione rivolta agli altri, documentandola con una fotografia o un contributo video. Con il materiale fotografico inviato relativo a ogni singolo evento hanno riempito la locandina realizzata per l’occasione divenendo un bellissimo collage di umanità, azioni concrete di cambiamento per raccontare la giornata.

Alle ore 17:30 di Giovedì 18 Luglio, il momento centrale della giornata con un collegamento video condiviso al quale hanno partecipato, da diverse location, i vari referenti di diverse esperienze educative, di cittadinanza e di pace. L’incontro è stato moderato da Maria Francesca Stancapiano di Urbana APS. Importantissima ed esclusiva la testimonianza e l’intervento della Dottoressa Marina Mazzini dell’ UNICRI – United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute la quale afferma che bisogna essere consapevoli che abbiamo fatto degli errori. I problemi sono insormontabili tali da non permettere ai giovani nell’immediato di reagire. E questa iniziativa permette il contrario. Valerio Bevilacqua, animatore di strada del Csi, in collegamento dal campetto, da tutti conosciuto come lo spazio sopra la “pizzeria don Carlos” nella zona di sbarre centrali, bene confiscato e sistemato per l’occasione. Importante l’impegno anche nella zona del rione Marconi, con il campetto che a breve sarà consegnato ai ragazzi del territorio.

Da piazza Caprai, l’animatore Cividin e due volontari hanno attivato un mini campetto nello spazio all’interno della piazza. A San Pantaleone, Francesca Pizzi dell’associazione Terra Madre impegnata sul territorio per pulizia aree comuni e consegna dolci agli anziani del paese. A Pellaro, frazione di Reggio Calabria, Giuseppe e i volontari Csi effettuavano un servizio di pulizia del parco giochi per bambini sul lungomare. A Modenelle, Arghilla Nord, Francesco Paviglianti dirigente Csi e volontario e della parrocchia San Paolo alla Rotonda, in campo con i ragazzi della Polisportiva Arghillà a Colori.

Un’esperienza che da diverso tempo prova, attraverso un pallone, il gioco e delle relazioni significative, a promuovere speranza in un territorio fragile e complesso di Reggio. In diretta hanno reso parteci tutti con le attività, le parole e la voglia di starci ancora dentro questa straordinaria partita del bene.

Le parole di Paolo Cicciù

Paolo Cicciù presidente Csi Reggio Calabria: “Abbiamo presentato solo alcune delle esperienze che da diversi anni mettiamo in campo a Reggio Calabria. Educare con lo sport, per tutti noi, non è uno slogan o un impegno teorico. Lo sport educa se trova la testa, il cuore e le gambe di persone che vogliono cambiare le cose, che credono in questo percorso. Vogliamo, da tempo, giocare tutta un’altra partita: la partita dei diritti, della pace e delle possibilità per tutti, nessuno escluso. In queste due giornate, hanno partecipato al Mandela Day anche tredici ragazzi e adulti in regime di messa alla prova. Persone che, dopo aver commesso un errore, stanno provando, insieme al CSI reggino, a darsi un’altra possibilità. Lo sport, il gioco o un pallone possono diventare strumenti di cambiamento, crescita e speranza”.

L’intervento di Santo Nocito

Santo Nicito, dell’Associazione Urbana: “È fondamentale continuare a promuovere occasioni di incontro come questa, che non solo rafforzano il senso di comunità, ma spingono anche alla riflessione su come ognuno di noi, con le proprie azioni quotidiane, possa contribuire a un ambiente più coeso e partecipato. La manifestazione è stata un importante momento per fare rete tra le realtà che operano in modo attivo sul territorio per promuovere il civismo, la partecipazione e la solidarietà. Durante l’evento, le diverse associazioni, gruppi di volontariato e singolo cittadini si sono uniti per condividere idee, esperienze e buone pratiche, mostrando come sia possibile impegnarsi nella comunità e contribuire al miglioramento della vita sociale. La presenza di interventi, azioni sul territorio ha stimolato il dibattito su temi cruciali come la sostenibilità, l’inclusione sociale e la valorizzazione del patrimonio culturale locale. Inoltre, l’incontro ha rafforzato i legami tra le diverse realtà, favorendo la creazione di collaborazioni future e progettualità comuni”.

