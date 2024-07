MessinaCon: nasce la partnership con Reggio Calabria Comics

StrettoWeb

Stretto Crea continua con le collaborazioni e gli eventi, anche in Calabria. Il motto di Stretto Crea è “il ponte sullo Stretto esiste” e questa è una delle occasioni in cui i ragazzi di questa associazione, Peppe Mulfari, Roberto Laganà Vinci e Silvia Alfano ne danno la dimostrazione effettiva, annunciando il gemellaggio con l’associazione di promozione sociale reggina Geo Reghium, una fresca realtà che ha in mente grandi progetti per Reggio Calabria. “Lo spirito di collaborazione con tutte le realtà, del nostro ambito e non, è uno dei punti cardine di Stretto Crea”, afferma Silvia Alfano, fondatrice di Stretto Crea, responsabile dell’area reggina dell’associazione “e abbiamo trovato nella Geo Reghium gli stessi ideali e la stessa voglia di fare che ci spinge ad andare avanti”.

Anche Gianni Pipari, fondatore di Geo Reghium insieme a Domenico Condello, si è detto entusiasta della forte stretta di mano tra le due sponde dello stretto delle due associazioni “in un momento storico in cui è facile farsi la guerra a vicenda, noi preferiamo collaborare. È un forte segnale per le nostre città e per tutti, un seme piantato che vedrà i suoi frutti anche nel Reggiocalabria Comics, la cui prima edizione sarà il 27/28 e 29 Settembre a Reggio Calabria e il cui manifesto ufficiale è stato presentato domenica 30 Giugno presso la libreria Ave Ubik sul corso Garibaldi a Reggio Calabria, alle ore 18″.

