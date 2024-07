Messina, varata la barca a vela inclusiva “Serendipity”

StrettoWeb

È stata varata ieri, venerdì 26 luglio, nella sede della Lega Navale di Messina “Serendipity”, la prima imbarcazione inclusiva e accessibile alle persone con disabilità. L’iniziativa, frutto di una collaborazione congiunta dell’Amministrazione comunale per il tramite degli Assessorati rispettivamente alle Politiche sociali e allo Sport e della Messina Social City nell’ambito del progetto WAY – Welfare Activity for Young, in sinergia con la Lega Navale e la Guardia costiera di Messina. Alla cerimonia del varo della barca a vela presente il sindaco Federico Basile, hanno partecipato l’assessora Alessanda Calafiore e la presidente della Messina Social City Valeria Asquini; il delegato provinciale del CIP Francesco Giorgio; il presidente nazionale della Lega Navale ammiraglio Donato Marzano e per la Lega Navale sezione Messina il presidente Giuseppe Soraci e il direttore sportivo Alessandro Billè; il comandante della Capitaneria di porto di Messina Francesco Terranova; e altri rappresentanti istituzionali della Città.

“Abbiamo accolto con entusiasmo questo progetto e la cerimonia del varo è la dimostrazione che soltanto con l’impegno di fare e la passione possiamo realizzare grandi cose”, ha dichiarato il sindaco Basile. “Se a questo si aggiunge la collaborazione e nella fattispecie la partnership con la Lega Navale, ci ha permesso di creare qualcosa di straordinario per la nostra comunità, volta a migliorare la qualità della vita dei cittadini, in particolare delle persone con disabilità, consentendo di far vivere loro l’esperienza unica e arricchente della navigazione. Grazie a tutti per la vostra dedizione”, ha concluso Basile.

Per l’assessore Calafiore “un progetto che dona un valore aggiunto al nostro territorio e alla vita di molte persone. Vedere il mare da una nuova prospettiva – ha detto l’Assessora – può portare una gioia immensa a coloro che non hanno avuto questa opportunità”.

“Ancora una volta l’Amministrazione comunale e la Messina Social City rivolgono l’attenzione a promuovere una società inclusiva e accogliente e attraverso il progetto WAY stiamo creando proficue sinergie in tutto il territorio coinvolgendo numerose associazioni sportive. Questa barca a vela – ha aggiunto la presidente Asquini – rappresenta la possibilità di trasformare un sogno in realtà. Serendipity non è solo un simbolo di inclusione, ma rappresenta anche una nuova opportunità per tanti giovani con disabilità di vivere il mare e le sue bellezze, rendendo lo sport accessibile a tutti”.

“Portare ragazzi con disabilità in mare è stato il sogno condiviso con la presidente Asquini che oggi è diventato realtà. Ringrazio tutti quanti hanno collaborato per la realizzazione del progetto inclusivo e che offre la possibilità ai ragazzi di provare una esperienza ricca di stimoli e a contatto con il mare”, così il presidente Soraci; cui ha aggiunto Billè, “abbiamo colto l’opportunità del progetto WAY perchè in grado di abbattere le barriere fisiche, culturali ed economiche che impediscono ai giovani con disabilità di vivere la passione per il mare”.

Anche Giorgio ha evidenziato l’importanza di rendere il territorio accessibile a tutti attraverso le discipline sportive: “Lo sport per persone con disabilità è possibile e stiamo dimostrando di potere raggiungere risultati importanti come questo”.

A ringraziare l’esecutivo Basile e la Messina Social City, anche l’ammiraglio Marzano per avere contribuito a dotare la sede navale di Messina di una imbarcazione nuova e innovativa. “Un natante tutto italiano che va a collocarsi come ammiraglia delle altre 68 barche inclusive a disposizione della Lega Navale in tutta Italia. Un importante acquisto non soltanto per il fine sociale ma perchè dimostra che si possono spendere bene i soldi pubblici”, ha detto Marzano.

Il comandante Terranova nell’elogiare l’iniziativa ha assicurato la presenza della Guardia costiera “sempre pronta ad essere al fianco di chi promuove la cultura del mare e l’inclusione delle persone anche con disabilità motoria nelle attività marittime”.

“Serendipity” sarà operativa a partire dalla prossima settimana. Le persone con disabilità motorie, ogni martedì e giovedì, dalle ore 9 alle 11, affiancati da tecnici specializzati potranno godere le bellezze dello Stretto a bordo della barca a vela.

