Messina, al via la stagione estiva del Teatro dei 3 Mestieri

Al via al Teatro dei 3 Mestieri di Messina la nuova stagione estiva “”Fuori in Scena”, ospitata nel loro spazio all’aperto. Il primo appuntamento in cartellone è in programma giovedì 11 luglio alle 20.30 con la presentazione del libro “Genitori in cerca di genitorialità” (Editore Falzea) a cura di Pasquale Romeo, Psichiatra e Docente all’Università Dante Alighieri (RC), con la Pedagogista Dominella Magda Foti.

A seguire spettacolo “Manuale di sopravvivenza per boomer” con protagonisti Stefano Cutrupi e Mariapia Rizzo (Produzione Teatro dei 3 Mestieri APS). Ingresso gratuito. Il secondo appuntamento della stagione sarà giovedì 18 luglio alle 21.15 con Sara Flamment, spettacolo di stand up comedy.

