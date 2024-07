Messina, solo giovani: continuano le ufficialità di prestiti alla prima esperienza

StrettoWeb

Nel ritiro del Messina i calciatori non sono più in cinque, come qualche giorno fa. Le ufficialità in questi giorni non mancano, ma sono praticamente tutti ragazzini, giovani provenienti in prestito da categorie superiori e in alcuni casi alla prima esperienza tra i Prof. Così nei giorni scorsi è arrivato Anatriello dal Bologna, così ieri è arrivato il classe 2002 Blue Mamona dalla Cremonese, mentre oggi il club peloritano ha annunciato l’arrivo di Umberto Morleo dal Catanzaro (si tratta di un 19enne).

Qualche giorno fa il DS Pavone ha detto che gli esperti arriveranno, ma intanto ad oggi la squadra è un cantiere aperto. L’ambiente si conferma surreale: la tifoseria non vuole più Sciotto e glielo ha fatto capire più volte apertamente, ma non si registrano novità sostanziali sul fronte cessione. E il tempo stringe…

