Messina: ritorna a Santa Lucia del Mela “Aura Fest”

Il cuore storico di Santa Lucia del Mela si prepara ad accogliere la seconda edizione di Aura Fest, un evento che celebra l’arte, la cultura e la spiritualità attraverso il sogno. Dopo il grande successo dello scorso anno, il festival ritorna con un programma ancora più ricco e coinvolgente.

Diretto dall’artista Giuseppe La Spada, con il supporto del sindaco Matteo Sciotto, dell’assessore alla cultura Pier Paolo Calderone e di tutta l’amministrazione, Aura Fest è in programma dal 12 al 14 luglio a partire dalle 21. Aura Fest nasce dal desiderio di offrire un momento di riflessione e crescita personale, esplorando la dimensione più profonda e primitiva dell’essere umano: il sogno. Come afferma La Spada, «l’unico momento delle nostre vite in cui riusciamo veramente a fermarci e in cui siamo in pausa dalla frammentazione tecnologica è il dormire, ed è anche l’unico momento in cui riusciamo a connetterci con la dimensione divina e interiore».

Una delle opere più significative del festival sarà “Il Fiume dei Sogni” un’opera partecipativa che nasce grazie alle persone del posto, alla collaborazione con le istituzioni locali e con il supporto del Santuario Madonna della Neve, nella figura del Rettore Don Lillo Grillo. Un progetto partecipativo che ha coinvolto tutta la comunità a condividere i propri sogni, scrivendoli o dipingendoli su delle lenzuola riciclate. Questi frammenti onirici, uniti per creare un fiume simbolico, rappresentativo dei sogni collettivi, verranno esposti lungo il percorso.

Dopo Aura Fest, l’opera inizierà a “scorrere” e viaggiare nei paesi Siciliani e non che ne stanno facendo richiesta, per poi tornare arricchita nella prossima edizione. Durante le tre serate, il festival ospiterà performance di artisti visuali e spettacoli live. Tra i partecipanti, si esibiranno artisti di fama come Ivan Segreto, Giovanni Renzo, Yet to Come, che progettato un viaggio musicale ah hoc per questa seconda edizione di Aura, il coro Overture, the windfall e lo spettacolo de “Il Piccolo Principe” di Luca Violini, una delle voci più importanti del panorama cinematografico e televisivo italiano.

All’interno del percorso le opere e le performance degli artisti: Francesca Baudo, Claudia Bertuccelli, Chiara Ceccarelli, Club Fotografico Iperfocale, Dalila De Luca, Elisabetta Marinello, Fabio Giorgianni, Flavia Catena, Mariagrazia Toto, Marta Fiorentino, Ottotempi, Piccolo Teatro, Raffaella Riccobene, Silicy, Textile Cartography, Vincio.

Insomma un’occasione da non perdete per vivere tre serate indimenticabili, dove arte e sogno si fondono nel suggestivo scenario del centro storico di Santa Lucia del Mela. Aura Fest è un’opportunità unica per elevare lo spirito attraverso l’arte e contribuire al miglioramento della società in cui viviamo.

