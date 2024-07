Messina, pubblicate le esenzioni e le riduzioni TARI anche per l’anno 2024

StrettoWeb

A seguito dell’attivazione del nuovo portale per il controllo della propria posizione nelle graduatorie degli avvisi per le esenzioni e le riduzioni TARI anni 2023 e 2024 del comune di Messina, si è provveduto in data odierna alla pubblicazione delle esenzioni e delle riduzioni TARI anche per l’anno 2024.

Il portale, raggiungibile all’indirizzo *https://serviziweb.comune.messina.it*, è una piattaforma mobile-oriented, quindi raggiungibile anche dagli smartphone, sviluppata dai Sistemi Informativi del Comune di Messina.

Questo servizio, attraverso un’autenticazione sicura tramite SPID o CIE, quindi nel pieno rispetto della privacy dei dati da consultare, permette di verificare rapidamente e comodamente da casa o dal proprio dispositivo mobile la posizione nelle graduatorie per i suddetti avvisi di esenzione o riduzione TARI anni 2023 e 2024.

“L’implementazione di questo portale consente un duplice obiettivo: una rapida pubblicazione ed esposizione delle graduatorie e un accesso rapido alle informazioni e ai servizi”, hanno spiegato il sindaco Federico Basile e l’assessore con delega all’Evasione ed Elusione Tributaria Locale e ai Servizi Informativi e Tecnologici Roberto Cicala.

Le graduatorie sono inoltre consultabili di presenza presso il dipartimento Servizi alla Persona e alle Imprese, situato negli uffici del Palacultura.

Vantaggi del nuovo portale:

Accesso Facilitato: Il portale è progettato per essere utilizzato su dispositivi mobili, garantendo accesso 24/7 da qualsiasi luogo.

Autenticazione Sicura: Utilizzo di SPID e CIE per garantire la massima sicurezza nelle operazioni online.

Informazioni Immediate: Controllo rapido e semplice della propria posizione nelle graduatorie degli avvisi di esenzione e riduzione TARI.

Il portale è raggiungibile al link https://serviziweb.comune.messina.it .

