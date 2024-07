Messina, la polizia recupera un’auto rubata

StrettoWeb

Continua l’offensiva contro i furti di auto della Polizia Stradale. Una Fiat 500 cabriolet, nuovo modello, è stata recuperata, nei giorni scorsi, dal personale della Squadra di Polizia Giudiziaria di Messina, dopo essere stata rubata nella provincia di Palermo. L’attenzione degli investigatori si è concentrata sulle caratteristiche del numero di telaio che era difforme dagli standard di costruzione atteso che i caratteri alfanumerici erano diversi per dimensione e per morfologia. I successivi e più approfonditi accertamenti hanno permesso di appurare che non vi era abbinamento tra il numero di telaio e quello del motore.

Il veicolo è stato, quindi, sottoposto a sequestro penale ed affidato in giudiziale custodia in attesa delle operazioni di restituzione. Questo ulteriore risultato testimonia, dopo i rinvenimenti dei veicoli eseguiti nelle scorse settimane, come sia sempre alta l’attenzione che la Polizia Stradale riserva ai reati di tipo predatorio, specie di quelli riguardanti il furto o il riciclaggio dei veicoli.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.