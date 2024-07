Messina, il nuovo DS Pavone ringrazia Sciotto e i tifosi mugugnano: “allora non c’è nessuna cessione”

StrettoWeb

Dopo l’annuncio ufficiale di ieri, prime parole da nuovo Direttore Sportivo del Messina per Giuseppe Pavone. “Dopo due anni si celebra questo matrimonio con il Messina. Ringrazio il presidente Pietro Sciotto per questa opportunità in una piazza davvero importante. Due anni fa io e mister Zeman siamo stati contattati dal presidente Sciotto ma avendo preso degli impegni abbiamo dovuto declinare a malincuore l’invito”, rivela.

“Vengo a Messina per mettere a disposizione della società la mia esperienza e lo faccio con entusiasmo perché lo merita in primo luogo Sciotto. Sono già al lavoro per l’allestimento della rosa e la programmazione del ritiro precampionato. Ringrazio i tifosi per le numerose attestazioni di stima che desidero condividere con il mio presidente”, aggiunge.

All’annuncio social ha fatto seguito una marea di reazioni e commenti. Al di là delle ufficialità di alcune figure tecniche, è normale che – in questi giorni – l’attenzione della Messina calcistica sia rivolta al passaggio di proprietà, confermato dallo stesso Sciotto qualche giorno fa. Diversi utenti, però, mugugnano e attaccano proprio l’attuale patron. Il motivo? La società aveva affermato che sarebbe stata la nuova proprietà a scegliere il DS. Ma questa decisione, e il ringraziamento a Sciotto – fanno notare alcuni utenti – sembra far pensare altro.

Commenti e dubbi dei tifosi

Normale chiacchiericcio social, giustamente, in una fase così delicata e interlocutoria, in cui l’ovvia riservatezza lascia nei tifosi tantissimi dubbi. “Quindi se ringrazia Sciotto….è rimasto Sciotto”, scrive qualcuno. “Penso che non ci siano dubbi a questo punto , dato che qualche giorno fa avevano comunicato che la nuova proprietà avrebbe scelto il nuovo Ds, se adesso Pavone ringrazia Sciotto è chiaro che sia stato scelto da lui”, dice un altro. “Non si sta capendo più nulla, ma il DS non doveva prenderlo la nuova società?”, si chiede un utente. E un altro è sicuro: “Mi pare di capire che non ci sarà nessuna cessione di “pacchetti”.

