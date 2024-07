Messina, l’Amministrazione Basile presenta il Modulo Giovani Professionisti

StrettoWeb

Venerdì 5 luglio, alle ore 10.30, presso la sala Falcone e Borsellino, alla presenza del sindaco Federico Basile, dell’assessore alla digitalizzazione Roberto Cicala e dell’assessore alle Politiche Giovanili Liana Cannata, si terrà la conferenza stampa per la presentazione del “Modulo Giovani Professionisti”, rivolto agli under 40 che vivono fuori sede e vogliono instaurare un legame lavorativo con la propria città d’origine.

All’incontro con i giornalisti saranno presenti la Consulta Giovanile e un gruppo di Giovani professionisti della città di Messina (e più in generale della Sicilia) coordinati dal Rotary Club Messina e supportati dalle associazioni “Fuori di Me”, “Nun si Parti”, “Southworking – Lavorare dal Sud”. Questo gruppo ha già avuto varie interlocuzioni con l’Amministrazione comunale, a seguito delle quali è stata anche firmata una Lettera di Intenti, a testimonianza dell’impegno assunto da parte della stessa Amministrazione, e in linea con le policy poste in essere.

