Messina: modalità, accesso e orari per l’RDS Summer Festival

I partecipanti all’evento “RDS Summer Festival”, in programma oggi, venerdì 12 luglio, e sabato 13 luglio 2024, potranno accedere presso piazza Duomo a Messina dai seguenti varchi:

– via I Settembre angolo via Cesare Battisti;

– Strada San Giacomo angolo via G. Garibaldi.

L’ingresso è previsto dalle ore 18.30 e sarà consentito solo ed esclusivamente ai possessori di Qr Code personale. Pertanto chi non è in possesso di Qr Code non ha alcuna possibilità di accedere all’evento ed è pregato di non accalcarsi dinanzi al varco di ingresso. Un ulteriore punto di ingresso, sul Corso Cavour, sarà dedicato alle persone accreditate con ridotta mobilità, donne in gravidanza o con neonati.

