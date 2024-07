Messina, Max Pezzali attende i fan al Franco Scoglio: “la squadra di Max Forever è al completo, mancate solo voi…”

StrettoWeb

C’è grande attesa a Messina per il live di Max Pezzali allo Stadio Franco Scoglio. I cancelli sono stati aperti intorno alle 16 e lo stadio si sta pian piano riempendo per il concerto di Pezzali che inizierà alle 21. Dal successo con gli 883 all’affermazione come solista, nel corso degli anni il noto artista si è ritagliato un posto d’onore nel panorama italiano regalando al pubblico brani che sono poi diventati tormentoni.

Sui social Max Pezzali scrive: “la squadra di Max Forever è al completo, mancate solo voi… Messina, a stasera”. Da evidenziare che, ATM Messina, ha programmato il piano straordinario di navette e tram. Gli spettatori potranno recarsi all’evento in tutta comodità, utilizzando gli autobus che faranno la spola tra Zir e via Adolfo Celi (ex S.S. 114), in corrispondenza del bivio per lo stadio.

