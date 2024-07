Messina, lavori Galleria Telegrafo: la lettera del presidente del Consiglio Pergolizzi al CAS

StrettoWeb

Il Presidente del Consiglio Comunale di Messina Sebastiano Pergolizzi, ha inviato una nota al Presidente del Consorzio per le Autostrade Siciliane e al Sindaco del Comune di Messina avente oggetto: “richiesta informazioni – lavori Galleria “Telegrafo”. Egr. Sig. Presidente, in riferimento ai lavori ancora in corso all’interno della galleria autostradale “Telegrafo”, che hanno determinato la chiusura temporanea del tratto autostradale Rometta – Messina, nelle notti dal 1° luglio a tutt’oggi, al fine di garantire una corretta informazione, la massima trasparenza sui lavori eseguiti e sul costo complessivo dei lavori, Le chiedo di confermare la data di fine lavori e di avere informazioni dettagliate sulla tipologia dei lavori realizzati per migliorare la sicurezza, la funzionalità della galleria e qualsiasi altra informazione rilevante che possa fornire un quadro completo degli interventi effettuati. Si resta in attesa di un Suo cortese e sollecito riscontro alla presente e alla nota del 28 giugno u.s. Cordiali saluti”.

