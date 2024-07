Messina, iniziativa la Cristo Re

StrettoWeb

L’Associazione culturale Map Messina, organizza un evento in programma per giorno 13 luglio, dalle ore 17:00, in collaborazione con l’associazione Rocca Guelfonia di Cristo Re. Cosa prevede l’evento? Verrà svolta una visita guidata del sacrario con annesse cripte e saranno date delle spiegazioni.

Ci sarà una visita guidata della torre e sarà narrata la storia di Macalda, una giovane Nobile che passò la sua prigionia in questa torre e della leggenda a lei annessa.

Per informazioni contattare il seguente numero 3310340287.

