Messina, inaugurata la mostra d’arte “Verso il futuro con uno sguardo al passato”

StrettoWeb

L’assessore alla Pubblica istruzione Pietro Currò, in rappresentanza anche del sindaco Federico Basile, e il dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale di Messina Stello Vadalà, hanno presenziato oggi a palazzo dei Leoni alla cerimonia di presentazione della mostra d’arte contemporanea “Verso il futuro con uno sguardo al passato”, realizzata dalla pittrice Maria Lo Presti (MarieArt). La mostra, patrocinata dal comune di Messina e dalla città metropolitana di Messina, è visitabile a palazzo dei Leoni oggi, lunedì 15, domani, martedì 16, e mercoledì 17 luglio, dalle 9.30 sino alle 18.

Nel corso del suo intervento l’assessore Currò ha detto: “la nostra Amministrazione da anni sostiene l’arte in ogni sua forma, anche con atti concreti, per una città complessivamente più bella attraverso l’arte e la cultura. Il titolo della mostra riporta ai concetti secondo cui per conoscere il presente bisogna guardare al passato e per capire il futuro si deve guardare al presente. Le azioni di oggi quindi costruiscono il futuro. Il legame tra arte, cultura ed istruzione è fondamentale per il processo educativo e contribuisce a costruire ‘menti ben fatte piuttosto che teste ben piene’, come recita il filosofo francese Edgar Morin, che, tra l’altro, nel 2002, fu insignito a Messina con una laurea honoris causa”.

Alla cerimonia di presentazione della mostra, moderata dalla giornalista Laura Simoncini, sono intervenuti anche la dirigente alla Cultura della città metropolitana Anna Maria Tripodo e il critico artistico letterario Teresa Rizzo.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.