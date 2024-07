Messina: controlli della Polizia in un noto lido della zona Nord | DETTAGLI

StrettoWeb

Ammonta a 1.549 euro la somma delle sanzioni amministrative contestate a seguito degli ultimi controlli condotti dalla Polizia di Stato presso gli esercizi pubblici della zona nord della città. Prosegue, infatti, l’approfondita attività di verifica della Questura di Messina volta a garantire la sicurezza di avventori ed esercenti presso i luoghi maggiormente caratterizzati della movida estiva. Nei giorni scorsi, sono stati impegnati i poliziotti della Squadra Amministrativa della Divisione P.A.S.I. della Questura, che hanno svolto ulteriori verifiche per accertare il rispetto della normativa vigente.

Particolare attenzione è stata rivolta a quei locali che effettuano attività di intrattenimento musicale e danzante. In particolare, presso un lido balneare è stata contestata l’organizzazione di una serata musicale e danzante senza la prescritta autorizzazione, mentre presso altra analoga attività i poliziotti hanno proceduto a deferire il titolare all’Autorità Giudiziaria. Dal controllo effettuato è emersa infatti la violazione delle prescrizioni imposte dalla licenza del Questore ed in particolare che il numero di avventori era notevolmente superiore rispetto alla capacità consentita, circa 600 persone a fronte dei 175 autorizzati. Seguiranno ulteriori controlli predisposti dalla Questura di Messina in città e in provincia.

