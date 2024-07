Messina: cantiere irregolare in autostrada, bloccati i lavori

StrettoWeb

Nella giornata di ieri, agenti della Sottosezione Polizia Stradale di Giardini Naxos, hanno effettuato mirate verifiche dei cantieri esistenti nella tratta A/18 Messina – Catania e, nei confronti di uno di questi, irregolare, è scattata l’applicazione della sanzione amministrativa di euro 1.732,00 e l’immediata sospensione delle attività sino al ripristino delle condizioni di sicurezza. Il fatto è avvenuto all’altezza dello svincolo di Giarre. La Polizia Stradale di Messina, nell’ambito del Protocollo d’intesa sottoscritto dal Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero delle Infrastrutture, ha potenziato mirate attività di verifica del rispetto delle normative relative all’apposizione della segnaletica stradale in presenza di cantieri, al fine di innalzare i livelli di sicurezza degli utenti in transito e degli operai addetti alle lavorazioni. Al termine delle verifiche, come previsto dalla normativa vigente, è stato imposto il ripristino delle regolari condizioni a salvaguardia della sicurezza degli automobilisti e dell’incolumità pubblica.

“L’opera di prevenzione della Polizia Stradale – dichiara il Dirigente Antonio Capodicasa – continuerà nelle prossime settimane dedicando particolare attenzione anche ad attività di controllo delle aree di cantiere presenti nelle tratte autostradali ove l’alta velocità e la non corretta apposizione della segnaletica stradale provvisoria sono direttamente connesse alla sicurezza della circolazione veicolare e degli stessi operai addetti alle lavorazioni”.

