Paura in provincia di Messina dove un bimbo di 4 anni è caduto in una piscina di una struttura turistica di Caronia dove si trovava in vacanza. I fatti nel primo pomeriggio di ieri quando, secondo i primi accertamenti, il piccolo sarebbe caduto in acqua mentre giocava a bordo piscina.

Immediati i soccorsi, il piccolo è stato ricoverato al Policlinico della città dello Stretto dove sarebbe in gravi condizioni.

