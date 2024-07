Messina, Basile: “il depuratore di Tono sarà realtà”

StrettoWeb

“Il depuratore di Tono sarà realtà, dopo oltre 10 anni pubblicata la gara d’appalto. Il pressing costante portato avanti sulla struttura del Commissario Unico per la Depurazione iniziato già nel corso della sindacatura di Cateno De Luca e proseguito dalla mia amministrazione ha dato i suoi frutti. Un progetto bloccato da anni potrà finalmente prendere forma grazie alla convenzione firmata il 9 aprile scorso tra il Comune di Messina e il Commissario Unico per la Depurazione”, è quanto afferma il sindaco di Messina, Federico Basile.

“Inoltre, la nomina da parte del Comune del direttore dei lavori per questo appalto è stata cruciale per consentire al Commissario di avviare l’appalto stesso. Non abbiamo mai smesso di crederci e siamo soddisfatti per questo risultato che riveste un’ importanza strategica di primissimo piano per il territorio e si aggiunge alla lunga lista delle cose fatte da questa amministrazione”, conclude Basile.

