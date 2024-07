Messina, al Teatro dei 3 Mestieri arriva Sara Flamment

StrettoWeb

Nuovo appuntamento con la stagione estiva del Teatro dei 3 Mestieri di Messina che, per la prima volta, propone uno spettacolo di stand-Up Comedy. Giovedì 18 luglio alle 21.15 andrà in scena l’attrice Sara Flamment con “Le parole sono importanti”.

Presentazione spettacolo:

La stand up comedy è un genere che nasce, tra le altre cose, dall’urgenza di ridere delle proprie paure, dei propri problemi, delle proprie idee e della vita in generale, con temi e linguaggi che possono risultare scorretti (sì, diremo le parolacce), come d’altronde scorretta è la realtà. È una visione ironica sul mondo, è un gioco che non ha regole (metaforicamente parlando, in pratica dovete stare seduti e non potete giocare a briscola durante lo spettacolo), in cui il comedian e il pubblico sfruttano insieme l’arma più potente che c’è, la risata, per dissacrare, superare ed esorcizzare.

“Le parole sono importanti” è un breve viaggio alla riscoperta dello strumento che usiamo per raccontarci: appunto, la parola. Le parole assumono nuovi significati, le parole sono offensive, le parole plasmano la realtà… o siamo noi con i nostri comportamenti a farlo? Sara Flamment cerca una risposta a questa domanda, una risposta che sembra essere a portata di mano ma che continua a sfuggirle, un po’ come quando cerchi il cellulare mentre parli al telefono. E lo fa sfruttando il suo più grande talento (quale sia nello specifico, ancora non è chiaro).

Prima dello spettacolo è possibile fare un apericena a partire dalle ore 20:15

Costo biglietto: 12 euro

Per info e prenotazioni : 090.622505 o 349.8947473

