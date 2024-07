Messina, abbonamento gratuito di Atm. Tutte le INFO

StrettoWeb

Gli abbonamenti gratuiti di Atm per il trasporto studenti relativi all’anno scolastico 2023/2024 hanno avuto validità fino al 08 giugno 2024; tutti coloro che sono già in possesso delle tessere magnetiche non dovranno presentare alcuna istanza in quanto le tessere saranno ricaricate, con l’approssimarsi dell’inizio delle lezioni, previa comunicazione dei nostri uffici alla Atm;

tutti gli studenti, che dovranno chiedere per la prima volta l’abbonamento, potranno inoltrare richiesta esclusivamente sulla piattaforma digitale disponibile al seguente link:

https://sportellotelematico.comune.messina.it/action%3ac_f158%3aabbonamento.gratuito%3bdomanda

le istanze di rilascio abbonamento gratuito a.t.m. a.s. 2024/2025 potranno essere presentate dal 10 luglio 2024 dalle ore 18:00 fino al 30 novembre 2024.

Inoltre, che tutti gli studenti che hanno frequentato le v° classi e, quindi, ultimato il corso di studi, non hanno diritto alla ricarica gratuita della tessera in quanto sono cessati i requisiti per la fruizione gratuita dell’abbonamento studenti;

