“In memoria di Lollò Cartisano”: “la manifestazione di Bovalino indispensabile per non dimenticare”

“Il 22 luglio è una giornata significativa ed è stato doveroso essere presente questa mattina per rinnovare la mia vicinanza a Deborah e a tutti gli amici di Libera presenti per partecipare alla giornata in memoria di Lollò Cartisano e di tutte le vittime innocenti della ‘ndrangheta. La memoria è indispensabile per continuare a contrastare la ‘ndrangheta”. Lo ha affermato Giovanni Calabrese, assessore al Lavoro e alla Formazione professionale della Regione Calabria, intervenendo oggi a Bovalino durante la manifestazione “I sentieri della memoria” organizzata da Libera.

“Oggi è fondamentale non dimenticare e continuare a lottare contro il potere criminale e le nuove e moderne strategie della ‘ndrangheta. Oggi insieme a Don Ciotti, Libera, Monsignor Oliva e Don Pino De Masi si rinnova il percorso di legalità ricordando Lollò Cartisano e insieme a lui le tante vittime innocenti della ‘ndrangheta della Locride. Non ci arrendiamo, non molliamo, e condanniamo fermamente tutti gli episodi di cultura mafiosa, come i recenti atti intimidatori ad amministratori, imprenditori, operatori dell’informazione, esprimendo solidarietà e vicinanza”.

