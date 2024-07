Martedì al Convento di San Giorgio Morgeto la presentazione della III edizione del festival “Cittu Cittu-l’Aspromonte fa rumore”

StrettoWeb

Martedì 23 luglio alle ore 19 presso il Convento dei Domenicani si terrà la conferenza stampa di presentazione della terza edizione del festival “Cittu Cittu – l’Aspromonte fa rumore” in programma venerdì 2, sabato 3 e domenica 4 agosto a San Giorgio Morgeto (RC). Il festival si arricchisce in questa edizione di una nuova importante collaborazione, la partnership con la Compagnia Dracma di Polistena (RC), che porterà in scena spettacoli di attori presenti sul territorio per una residenza artistica. All’interno del festival sarà adibita anche un’area camping.

A inizio agosto, infatti, i vicoli del centro storico e il Castello Svevo Normanno di San Giorgio Morgeto (RC) saranno teatro della terza edizione di una manifestazione ideata tre anni fa da un gruppo di giovani del territorio, che hanno dato vita all’Associazione Terre dei Morgeti, tra cui il presidente e direttore artistico Simone Surace, per dare nuova linfa vitale al loro paese, rianimare i borghi spopolati, ritornare alle origini ridando valore alle cose semplici. “Nei primi due anni di festival abbiamo provato a dare qualche input tra cultura e musica, nel periodo in cui tornano anche molto fuori sede. Abbiamo organizzato tavole rotonde sul turismo delle radici, dibattiti sui diritti umani e concerti di musicisti del calibro di Francesco Di Bella e Sandro Joyeux”, spiega Surace. Quest’anno San Giorgio Morgeto continuerà a fare molto rumore grazie al blues di band importanti che arriveranno da Oltreoceano.

“Partiamo da un modo di fare turismo etico e rispettoso dell’ambiente, delle identità dei territori e delle persone che li abitano – ribadisce Surace – e crediamo all’idea di viaggio slow, che promuova la conoscenza delle bellezze artistiche e naturalistiche dei nostri borghi antichi.”.

La volontà è di crescere sempre di più, facendo diventare il CITTU CITTU- l’Aspromonte fa Rumore uno tra i Festival più significativi di partecipazione e aggregazione dal basso del nostro Paese.

In conferenza stampa saranno rese note tutte le iniziative e i nomi di punta che animeranno il borgo ai piedi dell’Aspromonte.

Partecipano:

Simone Surace, presidente Associazione Terra dei Morgeti

Michele Trungadi, Coordinamento Regionale Controvento

Andrea Naso, presidente Compagnia Teatrale Dracma

Giuseppe Falleti, vicepresidente vicario Anpi Metropolitana Reggio Calabria

Michele Conia, consigliere Città Metropolitana Reggio Calabria

Salvatore Valerioti, sindaco San Giorgio Morgeto

