Maropati, Ferrentino ed Adornato: “urge maggior cura per il paese”

“L’identità del nostro territorio e dei nostri concittadini meritano attenzione e soprattutto rispetto. Scriviamo questa nota stampa con un duplice intento: far giungere all’Amministrazione comunale la richiesta che abbiamo raccolto da numerosi concittadini e rendere un servizio alla nostra Comunità, auspicando un immediato intervento volto a rendere “pulito” ogni singolo quartiere, sia di Maropati che della frazione di Tritanti”, è quanto scrivono in una nota i consiglieri comunali Ferrentino ed Adornato. “Comprendiamo e facciamo nostra la difficoltà inerente alla penuria di personale comunale addetto a tali servizi, circostanza più volte richiamata dal Sindaco, ma sappiamo benissimo – continuano i Consiglieri comunali del Gruppo misto – che la soluzione per effettuare una costante pulizia delle vie cittadine, sfalciare i rovi presenti ai margini delle strade e abbellire qualche aiuola con fiori, dopo averla ripulita e resa praticabile anche ai bambini, farebbe piacere all’intera cittadinanza in quanto esalterebbe il senso civico diffuso attraverso il decoro urbano“, rimarca la nota.

“Noi crediamo che la bellezza debba prevalere sul senso di abbandono e quest’ultimo, senza indugi, nel tempo ha letteralmente polarizzato l’attenzione delle persone convincendole che sia inutile sperare in una condizione migliore. Purtroppo, con tanta amarezza – rimarcano i consiglieri Ferrentino e Adornato – i Cittadini apprezzano il nostro operato e sulla scorta di tale fiducia riceviamo numerose istanze, puntualmente riportate in Consiglio comunale per le quali in parte abbiamo ricevuto risposta verbale e in parte assoluto silenzio. Noi avremmo voluto imprimere la nostra energia e il nostro entusiasmo per costruire opportunità di crescita e soprattutto occasioni di incontro e confronto, puntando sull’immenso patrimonio culturale riconducibile principalmente al compianto Fortunato Seminara per rendere la nostra Comunità un riferimento culturale e sociale per la Piana di Gioia Tauro”.

“Continueremo ad essere da stimolo nei confronti dell’Amministrazione, affinché partendo da una maggiore manutenzione del paese si giunga a risultati più concreti ed evidenti, finalizzati anche ad incoraggiare quanti hanno scelto di emigrare per motivi di lavoro e di studio a poter finalmente intravedere quei segnali positivi, indispensabili a comprendere quel desiderio di cambiamento in meglio che da sempre sono stati per noi il principale motivo di impegno politico“, conclude la nota.

