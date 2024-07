Marcia per l’Aspromonte: “proteggiamo la nostra montagna dagli incendi”

StrettoWeb

L’Aspromonte si prepara ad ospitare la seconda edizione dell’evento dedicato alla sensibilizzazione e alla prevenzione degli incendi boschivi. Dopo il devastante periodo di incendi dell’estate 2021, che ha lasciato ferite profonde nel territorio, l’iniziativa si pone l’obiettivo di coinvolgere la comunità locale e le istituzioni in un’azione concreta per difendere il patrimonio naturale di questa regione. L’evento vuole diventare una tappa fissa per le estati aspromontane, nascendo dall’esigenza di non dimenticare quanto successo nel 2021, in modo che diventi monito per tutte le stagioni future. È necessario coinvolgere quante più persone possibile, sensibilizzare e comunicare cosa abbiamo perso e cosa dobbiamo ancora difendere.

“Rinnoviamo l’impegno al ricordo, ma anche e soprattutto cercare di fare la nostra parte in termini di sensibilizzazione della popolazione ma anche di stimolo per le pubbliche amministrazioni preposte al controllo ed e radicamento del fenomeno. Dobbiamo diffondere inoltre una cultura di “protezione civile diffusa”, che funga da sostegno alle autorità preposte. L’obiettivo è e resta sempre uno: zero incendi”, è quanto affermano in una nota l’associazione delle guide ufficiali del parco dell’Aspromonte. “Gli incendi raramente sono causati da eventi naturali, quasi sempre sono provocati da attività umane, causando danni enormi al patrimonio boschivo e all’ecosistema. Gli incendi che si espandono possono minacciare gli insediamenti umani, diventando pericolosi per le persone. Affrontare la piaga degli incendi boschivi richiede la diffusione di una cultura di protezione civile. Per questo in questa occasione diffonderemo un vademecum rivolto alla popolazione ed agli escursionisti in particolare, che possa meglio spiegare come comportarsi di fronte ad un incendio boschivo e come segnalarlo al meglio”, evidenzia la nota

“Abbiamo scelto di percorrere lo stesso tratto dello scorso anno, per monitorare quanto sta succedendo alle zone colpite e come si stanno riprendendo. Durante il percorso faremo alcuni stop dedicati alle problematiche della rinascita del bosco ed in generale della ripresa degli ecosistemi dopo il passaggio del fuoco. Sarà un percorso facile che partirà dalla Diga del Menta e raggiungerà una delle aree più colpite. Vedere con i propri occhi è fondamentale per comprendere l’importanza di essere in prima linea affinché questo non accada mai più“, rimarca la nota.

9:00: Ritrovo in Piazza Mangeruca a Gambarie (RC)

Scheda Tecnica del Percorso:

Difficoltà: Facile

Cosa Portare: Abbigliamento comodo e adeguato alle temperature, antivento/antipioggia, scarponi da trekking, crema solare, pranzo al sacco, scorta d’acqua (min 1,5 L), snack.

Come Partecipare

La prenotazione è obbligatoria! Contattaci al 3470804515, via mail a guideparcoaspromonte@gmail.com, oppure compila il form di iscrizione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.