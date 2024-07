Lamezia Terme, screening oncologici fermi: “manca il personale”

StrettoWeb

“La prevenzione oncologica attraverso lo screening è fondamentale e di notevole importanza come ribadito dalla scienza e può davvero in molti casi salvare la vita o evitare conseguenze ancora più serie per un malato. Partendo da questa premessa obbligatoria, ritengo davvero grave il fatto che nel nostro ospedale di Lamezia Terme gli esami di screening siano fermi per carenza nell’organico nella struttura interessata”. Lo dichiara Pasqualina Ventura, segretaria provinciale di Exit.

“Non solo si deve fare i conti con le liste di attesa spesso segnate alle calende greche per i richiedenti bisognosi di urgenti controlli, ma lo stop alle attività di prevenzione presso il centro di Lamezia, aggrava ancora di più il tutto. Troppe carenze si stanno manifestando in una lotta come quella contro il cancro che vede nel nostro nosocomio medici e personale veramente all’altezza della situazione ma che purtroppo devono fare i conti con i deficit strutturali della sanità”.

“Rivolgo un appello al commissario ad acta , il governatore Roberto Occhiuto, affinché possa risolvere al più presto tale situazione per consentire una ripresa di attività, specie per il centro screening di colonscopia. La salute deve essere un diritto garantito a tutti e specie nella prevenzione delle neoplasie non ci si può permettere disattenzioni o indifferenza”.

