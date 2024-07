Jaan Roose, rinviata la grande impresa sullo Stretto

StrettoWeb

Jaan Roose domani non effettuerà la traversata di oltre tre chilometri e mezzo camminando su una fettuccia tra Villa San Giovanni e Messina a causa delle condizioni meteo considerate non adatte. L’incredibile sfida si svolgerà nei prossimi giorni, anche se ancora non è stata stabilita la data precisa.

Jaan, per l’impresa, partirà dal pilone di Santa Trada a 260 metri sul livello del mare, arriverà su quello di Messina dopo oltre tre ore di camminata su uno spago di 1,9cm appositamente realizzato per l’occasione.

