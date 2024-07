Grosso incendio a Roma: evacuata sede Rai di via Teulada, sospesa “Estate in diretta”

StrettoWeb

Paura a Roma per via di un vasto incendio tra Prati e Monte Mario, a poca distanza dalla sede della Rai che è stata evacuata. Sospesa la trasmissione “Estate in diretta”. Anche i residenti di diversi stabili in via Ildebrando Goiran sono stati fatti evacuare d’urgenza: ci sono persone in strada con cani e gatti.

“Fiamme provenienti da un accampamento”

“L’incendio a Monte Mario sarebbe stato originato da un pasto cucinato in un accampamento abusivo sulle pendici della collina di Monte Mario”. Lo ha riferito il sindaco di Roma Roberto Gualtieri.

“Fiamme divampate in punti distanti tra loro”

“I fronti dell’incendio sono diversi. Un focolaio era in via Romeo Romei, ma ce ne sono anche altri, un nostro funzionario sta facendo una perlustrazione”, spiega Adriano De Acutiis comandante provinciale di Roma dei vigili del fuoco.

