Caos treni in Sicilia. Sulla linea Messina-Siracusa, la circolazione ferroviaria è sospesa tra Bicocca e Lentini per un incendio in prossimità della sede ferroviaria provocando rallentamenti, variazioni e cancellazioni.

Sul posto del rogo sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco che si stanno adoperando per spegnere le fiamme nel minor tempo possibile per ripristinare la circolazione dei treni.

