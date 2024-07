Guasto informatico, la reazione particolare dei passeggeri all’Aeroporto di Palermo | VIDEO

StrettoWeb

Un modo alternativo per combattere preoccupazioni e incazzature. E, a ben guardare le immagini, bisogna ammettere che ha funzionato. Il riferimento è a quanto accaduto all’Aeroporto di Palermo, dove i passeggeri sono rimasti bloccati – così come in tutto il mondo – per via del guasto informatico che ha paralizzato il pianeta.

Marcello Cirillo, volto noto in TV per aver partecipato ad alcune trasmissioni come “I Fatti Vostri”, si è messo a suonare il pianoforte, coinvolgendo i passeggeri, che hanno così trasformato disagi e ansie con qualche attimo di spensieratezza. Tra i presenti, anche una futura sposa, a cui Cirillo ha dedicato una canzone. In alto il video di alcuni momenti descritti.

