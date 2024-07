Governo, Nesci (FdI): “grazie a Meloni rischio povertà al minimo e record occupati”

StrettoWeb

“I dati che evidenziano che dal 2010 non si vedeva un rischio di povertà così basso e il record di occupati certificano come Giorgia Meloni e il Governo da Lei guidato stiano smentendo tutte le teorie complottistiche delle opposizioni. Sono i dati Eurostat e del report Ue “Key figures on Europe”. E’ quanto afferma in una nota Nesci (FdI).

“Le scelte fallimentari fatte dai governi precedenti rendono la strada da percorrere ancora in salita, ma la strategia di Giorgia Meloni di puntare su lavoro e occupazione invece che sull’assistenzialismo è quella giusta. Il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha tracciato le coordinate da seguire che guideranno il Paese verso la destinazione che merita una Nazione che è la seconda in Europa come manifatturiero e terza come economia. Ogni singola scelta fatta e’ nell’interesse esclusivo degli italiani”-conclude Denis Nesci, membro delle commissioni IMCO e ECON al Parlamento Europeo”.

