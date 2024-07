Giusi Princi: “ingresso all’Europarlamento grande emozione, farò il massimo per la Calabria e per Reggio” | INTERVISTA

StrettoWeb

Intervistata ai microfoni di StrettoWeb, l’On. Giusy Princi parla della sua nuova esperienza al Parlamento Europeo. Princi ha affermato: “un impatto emozionante perchè mi sono insediata giorno 16 per cui l’insediamento è coinciso con la proclamazione della Presidente della Commissione, la presidente Metsola e quindi un’emozione legata alla responsabilità che mi attende con il nuovo ruolo anche perchè dal di dentro ho capito ancora di più quanto le legislazioni di tutti i paesi membri siano di derivazione europea. Quindi ho fortemente voluto l’inserimento nelle commissioni perchè so di poter dare un contributo fattivo al territorio perchè il mio ruolo in Europa sarà proprio legato a questo, a determinare quel collante di opportunità che vada a determinare sviluppo, centralità dei nostri territori. Sono sempre più orgogliosa e cercherò di rappresentare al meglio le nostre aree territoriali”.

L'On. Giusy Princi parla della sua nuova esperienza al Parlamento Europeo

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.