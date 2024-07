Il Dott. Giovanni Misitano Coordinatore Regionale di Casartigiani Calabria

StrettoWeb

Il Consiglio e il Personale di Casartigiani di Reggio Calabria “esprimono le più vive congratulazioni al Dott. Giovanni Misitano per la sua recente nomina a Coordinatore Regionale di Casartigiani Calabria. Questo prestigioso incarico gli conferisce tutti i poteri, i diritti e le prerogative degli Organi e degli Uffici Regionali”. Così in una nota il segretario provinciale Caterina Calabrò.

“Al Presidente Giovanni Misitano vanno i nostri più sentiti auguri di buon lavoro, con l’auspicio che il suo mandato sia contraddistinto da successi e soddisfazioni. Siamo certi che, grazie alla sua competenza e dedizione, contribuirà in maniera significativa allo sviluppo e al progresso della nostra organizzazione a livello regionale. Casartigiani di Reggio Calabria resta a disposizione per supportare il nuovo Coordinatore Regionale in tutte le sue iniziative e attività, nell’interesse comune di promuovere e tutelare l’artigianato e le piccole imprese della nostra regione”.

