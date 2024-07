A Gioia Tauro una serata di beneficenza “Il nastro rosa”, contro il tumore al seno

StrettoWeb

Si è svolto ieri sera a Gioia Tauro una serata di beneficenza “Il nastro rosa“. Lo scopo dell’evento è stato quello di ricordare alle donne quanto è importante fare prevenzione contro il tumore al seno e non solo. La serata, come si evince nel video girato da Graziano Tomarchio per StrettoWeb, è stata molto allegra e di convivialità con la presenza di una dottoressa del reparto di oncologia Taormina, la psicologa e il presidente dell’associazione Salus (C.D’Agostino Onlus).

Il ricavato della serata che è stato di ben 6 mila euro, è stato devoluto al reparto di oncologia dell’Ospedale San Vincenzo di Taormina. Si è trattato quindi di una serata di prevenzione e consapevolezza, il tutto accompagnato da un buon cibo e una bella musica del noto artista Cosimo Papandrea.

