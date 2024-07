I Giganti di Taurianova incantano il Piemonte

StrettoWeb

Il Gruppo Folkloristico “I Giganti di Taurianova” dei F.lli Taverna Domenica 30 Giugno è stato in trasferta a Rivoli (Torino) in occasione della Festa dei Calabresi organizzata dalla Proloco di Rivoli. I Giganti di Taurianova hanno ricevuto un’accoglienza molto calorosa da parte di tutti e soprattutto da parte del Vice presidente della Proloco di Rivoli Pepè Sansalone e del figlio Fabrizio, storici organizzatori della festa Patronale di Gerace.

Ideatori e soprattutto promotori di questa giornata hanno fatto si che I Giganti di Taurianova arrivassero a Rivoli per far conoscere una delle più belle tradizioni della nostra Terra di Calabria. La giornata si è conclusa con successo e divertimento per grandi e piccini e un’enorme soddisfazione per il responsabile del Gruppo Simone Taverna per aver portato il nome di Taurianova anche in Piemonte!

