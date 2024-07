G7 a Reggio Calabria, Falcomatà: “un’occasione per mostrare al mondo quanto è capace il nostro territorio”

StrettoWeb

La scuola Allievi carabinieri di Reggio Calabria ha ospitato il “G7 Industry Stakeholders conference. Inverting the global protectionist drift”, evento a margine al G7 del commercio che si svolgerà tra Villa San Giovanni e Reggio Calabria. Tra le tante autorità presente anche il sindaco Giuseppe Falcomatà che ha evidenziato: “Reggio Calabria in questi giorni è capitale del commercio, dell’industria e, più in generale, dell’economia. Per noi si tratta di un fattore essenziale perché questa due giorni ci consente di mettere in vetrina non soltanto le bellezze del nostro territorio, ma le eccellenze dal punto di vista industriale, economico e commerciale. Quindi avere l’orgoglio di mostrare a tutto il mondo di quanto è capace il nostro territorio in termini imprenditoriali“.

“Per i nostri imprenditori è un’occasione per aumentare gli scambi commerciali. Credo che certi momenti servano soprattutto a questo – ha aggiunto il primo cittadino – e che gli effetti si vedano a lungo termine, cioè quanto, successivamente al G7 e al B7, avremo modo di continuare a tenere alta l’attenzione sul nostro territorio e sulla nostra Regione. C’è una nuova stagione anche sotto il profilo degli investimenti, una nuova cultura anche per i nostri imprenditori per relazionarsi a livello internazionale e non lasciarsi sfuggire opportunità importanti. Come in questo caso. Sono convinto che, sotto la guida del presidente Domenico Vecchio e di tutte le altre istituzioni presenti a partire dal ministro Tajani, Reggio Calabria non si farà sfuggire questa occasione”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.