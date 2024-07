Fusione Cosenza, Rende e Castrolibero, per la città da 110 mila abitanti passa il documento del Pd: si farà a febbraio 2027

StrettoWeb

Il gruppo del Pd ottiene il risultato auspicato alla vigilia per come annunciato, insieme ai vertici del partito provinciale, in conferenza stampa. Il Consiglio regionale ha approvato il documento politico vincolante, primo firmatario il capogruppo Mimmo Bevacqua e garante il presidente dell’Assemblea Mancuso, che rinvia lo scioglimento dei Comuni interessati a febbraio 2027 per fare in modo che il processo avvenga con i tempi giusti e dando la possibilità di avviare la macchina amministrativa per gestire al meglio la fusione.

“Il gruppo del Pd è pronto ad accettare le sfide del cambiamento –spiegano i consiglieri regionali del gruppo del Pd – ma nel modo corretto e senza scorciatoie, confermando la contrarietà al metodo seguito dal centrodestra cosentino con l’inserimento in un provvedimento omnibus, approvato dal Consiglio regionale, della modifica dell’art. 4 della legge 15 del 2006 che elimina il ruolo dei Consigli comunali nei processi di fusione. Pur rimanendo ferme tutte le nostre critiche e la nostra contrarietà rispetto a tale metodo, abbiamo utilizzato quest’anno per avviare una campagna sul territorio di ascolto e confronto i cui contenuti costituiscono la base del documento oggi proposto e approvato. Un documento pienamente condiviso con il segretario regionale del Pd Nicola Irto, con la segreteria provinciale di Cosenza e con il presidente del Consiglio comunale di Cosenza, espressione del Pd, Mazzuca. Siamo convinti che i processi di accorpamento siano da supportare al massimo e abbiamo positivamente registrato la condivisione del Consiglio regionale della nostra proposta di far slittare la data di nascita del nuovo Comune a febbraio 2027. Il Pd cosentino raggiunge così il suo obiettivo della Città Unica di Cosenza lanciata già molti anni fa da autorevoli esponenti del partito. Ricordiamo, altresì, che in aula ieri è stata approvata soltanto l’indizione del referendum consultivo da parte del presidente della giunta regionale, mentre il documento politico approvato ieri non fa altro che vincolare politicamente un eventuale esito positivo della consultazione popolare per evitare la non governabilità dei processi necessari per realizzare una fusione e gestirla, invece, con tempi congrui e con buon senso”.

La soddisfazione di Giuseppe Mazzuca Presidente Consiglio Comune di Cosenza

“Esprimo grande soddisfazione per il documento approvato venerdì dalla quasi totalità del Consiglio regionale che ha dato il via al processo di fusione dei comuni di Cosenza, Rende e Castrolibero. Si tratta di un percorso virtuoso che porterà, in tempi adeguati, alla costituzione della seconda città della Calabria, capoluogo dell’area nord della nostra regione”. E’ quanto afferma in una nota Giuseppe Mazzuca, Presidente Consiglio Comune di Cosenza.

“La costituzione della città unica formalizzerà una situazione di fatto già esistente da decenni e sentita dai cittadini come una necessità ormai non procrastinabile. E la soddisfazione è ancora maggiore per la posizione del Partito Democratico, che pur censurando la genesi della proposta, ha deciso di sostenere questo processo epocale e di collocarsi dalla parte giusta della storia. Abbiamo deciso di governare il processo e non di subirlo, proponendo di posticipare la data finale per consentire di arrivare all’appuntamento dopo aver compiuto tutti i passi necessari per armonizzare processi, strutture, statuti, servizi e piante organiche dei tre comuni interessati dal progetto. E soprattutto abbiamo ribadito il principio democratico per cui toccherà ai cittadini esprimersi e decidere se arrivare al traguardo finale oppure no”.

“Il referendum, vincolante nei fatti, supera il vulnus originario della proposta del centrodestra, che aveva escluso i consigli comunali dal processo decisionale, perché sarà una base ancora più ampia e rappresentativa a decretare il successo o meno della fusione. E questa decisione del PD, che ho contribuito a determinare, ha visto un partito mai così unito a iniziare dalla segreteria di federazione con in testa il segretario Pecoraro, passando dalla segreteria regionale con il senatore Irto e dal gruppo in consiglio regionale guidato da Mimmo Bevacqua con il contributo di Franco Iacucci, per arrivare alla segreteria nazionale con il responsabile del mezzogiorno Marco Sarraccino che ha fortemente sostenuto l’iniziativa. Non resta adesso che mettersi al lavoro per arrivare preparati all’appuntamento che, sono certo, i cittadini di Cosenza, Rende e Castrolibero non vorranno mancare sostenendo il sì alla fusione a grande maggioranza”.

