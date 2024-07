Furto in Calabria: sei ladri stranieri rubano una cassaforte

StrettoWeb

Non solo il contenuto: sei ladri hanno rubato una cassaforte e il suo bottino in una casa di San Demetrio Corone, in provincia di Cosenza. Il furto è avvenuto lo scorso sabato: secondo una prima ricostruzione, e dalle informazioni finora in possesso delle forze dell’ordine, i responsabili avevano un accento straniero e il volto coperto da una mascherina chirurgica.

Le immagini di videosorveglianza hanno ripreso la precisione con cui i sei hanno agito, segno che conoscessero bene i proprietari e le abitudini della casa svaligiata. Probabilmente, tra la cerchia dei familiari, potrebbe anche esserci un informatore. Proseguono dunque le indagini, per risalire all’identità dei ladri e poter recuperare, si spera, il contenuto della cassaforte.

