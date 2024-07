Il fratino trampoliere sceglie il Tirreno Cosentino per la nidiata

StrettoWeb

Una bella scoperta sulle spiagge di Grisolia, nel Tirreno Cosentino: a darne notizia è l’Associazione “Italia Nostra” che, in stretta collaborazione con la polizia locale, ha individuato un nido di fratino. Trattasi di “un trampoliere molto raro in via di estinzione a causa della forte antropizzazione dei litorali dove predilige deporre le uova”. Le forze dell’ordine, in sinergia con i volontari, hanno perimetrato la zona e stanno disponendo tutte le misure di protezione a tutela della nidiata.

Il fratino trampoliere

Il fratino è una specie di uccelli che si caratterizza per un corpo piccolo e tozzo, una testolina tonda dal becco sottile e la caratteristica “mascherina” nera. Solitamente, si aggira veloce tra le dune delle spiagge italiane e la sua presenza sul litorale è un segno positivo: la spiaggia che sceglie per la sua nidiata è, infatti, equivalente allo stato di buona salute dell’ambiente.

